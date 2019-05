Hugo Borst en Bert van Leeuwen te gast in De Ochtend Show to go

Op maandag 13 mei zijn columnist Hugo Borst en presentator Bert van Leeuwen te gast in De Ochtend Show to go. De show wordt gepresenteerd door Hila Noorzai en Manuel Venderbos en is vanaf 7.30u live te zien in onze app en op deze site.

Met Hugo Borst gaan we het hebben over het officieuze kampioenschap van Ajax en het afscheid van Robin van Persie bij Feyenoord.

Presentator Bert van Leeuwen is te gast om te vertellen over het televisieprogramma ‘Je geld of mijn leven’ waarin hij chronisch zieken volgt in de strijd tegen hun ziekte. Ook skypen we met deelnemer Gert Jan van Lang, de vader van de 6-jarige Geuko die naar het buitenland moest om zijn ziekte te laten behandelen.

Daarnaast staat Stefan Raatgever morgen klaar met een update vanuit Tel Aviv waar zondagavond de openingsceremonie van het Eurovisie Songfestival plaatsvindt. Ook spreken we met Charlotte de Vreeze-Nauta. Zij doet mee aan Lock Me Up, een actie van Stichting Free a Girl om geld in te zamelen voor de duizenden meisjes die gedwongen in de prostitutie werken.

