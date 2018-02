Hotdog is binnen, de leut kan beginnen

Kelders collectie is door de jaren heen steeds bonter geworden. Waar haar klanten – Kelders was twintig jaar hondentrimmer – eerst nog vroegen om een simpel gevoerd hondenjasje voor de winter, volgden al snel de verzoeken voor zomerse aangelegenheden. ,,Of ik niet iets leuks had voor een strandfeest in Spanje. Ja hoor, een hondenbikini. Kan de hond lekker meefeesten.”



Maar er is eigenlijk maar één feest waar Brabanders écht mee uitpakken, wist Kelders, en dat is carnaval. De vraag naar knotsgekke hondenpakjes is inmiddels zo groot dat ze al een paar keer 'nee' heeft moeten verkopen. De hotdog- en Elvispakken zijn glad uitverkocht. En ook niet elk baasje krijgt zijn zin, vertelt ze. ,,Als ik een klant (lees: hond) met de staart tussen zijn benen door mijn winkel zie wandelen, zeg ik: doe maar niet. De pakjes zijn altijd licht en van los, zacht materiaal, maar hij moet zich er wel prettig in voelen.” De klant is tenslotte koning. Ook letterlijk: de boetiek verkoopt hondenkroontjes in allerlei soorten en maten.