Hortensia’s worden vaak gestolen: van sommige word je high (én krijg je stevige buikpijn)

De voortuin van de familie Paulides in Houten was nog maar drie weken geleden netjes aangelegd. Elke dag stapte wel iemand van de fiets om even te ruiken aan de uitbundig bloeiende hortensia’s. Tot afgelopen zaterdag. Toen werden ze gestolen. Om 06.49 uur in de ochtend om precies te zijn.



Dat weet Paulides zo precies, omdat aan de overkant in de straat een beveiligingscamera hangt die de dief aan het werk heeft vastgelegd. Hij reed zachtjes voorbij op de brommer, stopte een eindje verderop en keerde terug. Om vervolgens twee witte hortensia’s uit te graven en die in een tas of een doos - dat is niet goed te zien - tussen zijn benen te stoppen en ervandoor te rijden. Een werkje van anderhalve minuut. ,,Om kwart voor negen werd ik wakker. Toen ik uit het raam keek, wist ik niet wat ik zag’’, zegt Paulides. ,,Wie doet nou zoiets?’’