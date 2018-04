‘Horrorverbouwing’ jaagt Wijks gezin met drie kinderen huis uit

Erik van der Vlugt: ,,Werkelijk alles wat fout kon gaan, is fout gegaan. Met de heipalen, de fundering, de muren, de dragende constructie, zelfs met de rekening. De bouw is totaal verkeerd ingeschat, alles moest zo goedkoop en snel mogelijk worden uitgevoerd. Deze aannemer is de weg in het project totaal kwijtgeraakt, maar hij heeft dat op geen enkel moment willen toegeven, ook de keren niet dat we rond de tafel wilden met hem om de voortgang te bespreken.’’



Achteraf bleek er geen Bouwgarantverzekering om aan te kunnen spreken. En hoewel de Baarnse aannemer aansprakelijk is gesteld voor de schade, zien Petra en Erik op aanraden van hun advocaat af van een gang naar de rechter. Zo’n juridische procedure schroeft de kosten alleen nog maar verder op, terwijl in vergelijkbare kwesties inmiddels zou zijn gebleken dat er toch geen geld bij het klusbedrijf te halen valt. ,,Als het op claims aankomt, is het een kale kip waar je niet van kunt plukken.’’