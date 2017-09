Horrormaand op het spoor blijft vooralsnog uit

Reizigersvereniging ROVER meldt dat er de eerste tweeënhalve week van september 'slechts' 710 klachten binnen zijn gekomen over overvolle treinen. Dat is een daling van 40 procent ten opzichte van vorig jaar. En een NS-woordvoerder spreekt na een rondgang door de eigen organisatie van ‘ongeveer een halvering’ van het aantal klachten. ,,We vervoeren meer mensen, maar hebben ook meer treinen beschikbaar. Dus hebben reizigers per saldo een gelijke kans op een zitplaats”, zegt hij. Een ander verschil met afgelopen jaar, de verbouwing van Utrecht CS is inmiddels afgerond. Die operatie zorgde voor extra beperkingen, minder beschikbare en minder lange treinen. Eind vorige maand stuurde de NS nog een verontrustend persbericht uit. Het spoorbedrijf verwacht in september meer dan 35 miljoen reizigers te vervoeren. Dat zou een nieuw record betekenen en bomvolle treinen. Twee jaar geleden regende het rond deze tijd nog klachten van reizigers die vonden dat ze opeengepakt als vee werden vervoerd.

Spoorboekloos

Onder druk van staatssecretaris Sharon Dijksma zetten de spoorwegen al vanaf eind 2015 alles op alles om de reiziger ook in de spits een comfortabele reis te bieden. Bestaande treinen zijn omgebouwd, nieuwe treinen toegevoegd aan het dienstrooster en de inzet van bussen moest ondertussen de ergste nood op het spoor ledigen.



Nu heeft de vervoerder 200 rijtuigen meer beschikbaar dan vorig jaar, in totaal 2750. Op drukke trajecten zijn treinen verlengd en er loopt een test met spoorboekloos rijden op het traject Amsterdam - Eindhoven. Op het hoogtepunt van de spits blijft het echter dringen, dus wil de NS de reiziger verleiden met korting als die dan niet met de trein reist.



Volgens de zegsman van de NS zijn de eerste signalen over de huidige gang van zaken op het spoor hoopvol, maar hij blijft voorzichtig. ,,September is nog niet afgelopen en het blijft vooral in de spits druk in de trein.” Het is dus nog te vroeg om al de conclusie te trekken dat het allemaal beter verloopt op het spoor dan voorheen.



Het ministerie van Infrastructuur en Milieu wil op dit moment nog niet reageren op de gunstige cijfers over de eerste helft van september.