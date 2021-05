Horror in het bos: wandelaar aangevallen door wild zwijn

Politie houdt passanten­on­der­zoek na zedeninci­dent met kind in toiletge­bouw van camping in Rheeze

2 mei De politie hoopt met een passantenonderzoek in Rheeze meer helderheid te krijgen over een zedenincident met een kind, afgelopen zondagmiddag in een toiletgebouw van camping De Zandstuve in Rheeze, bij Hardenberg.