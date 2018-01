Horeca Nederland begint uit onvrede een eigen versie van Iens

Geen directe email-adressen van klanten, torenhoge kosten per reservering en een verplicht abonnement. Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is klaar met reserveringsgigant Iens en is daarom mede-eigenaar geworden van het 'restaurantvriendelijker' alternatief BookDinners.

KHN wil naar eigen zeggen met BookDinners de onvrede over de toenemende macht van de huidige zoek- en reserveringsplatforms tegengaan. De site werd in 2015 al gelanceerd, nadat de twee oprichters niet meer wilden werken met Iens, de grootste en meestgebruikte reserveringssite in Nederland. Vandaag presenteert KHN het aangepaste platform op de horecabeurs Horecava.

De oprichters van BookDinners storen zich vooral aan de acties van Iens in samenwerking met grote partijen, waardoor restaurants bijna worden verplicht om mee te doen met acties waarmee het tweede menu gratis wordt aangeboden. Daarbij moet bij dergelijke acties per deelnemende bezoeker ook nog eens een fee worden betaald over de maaltijden, zo staat op de site van BookDinners.

Regie bij restaurants

Volgens KHN is de machtsverhouding uit balans. Ze willen die 'normaler maken'. Inmiddels zijn er ruim 1.900 restaurants aangesloten bij BookDinners, de verwachting is dat gasten in juli 2018 bij 3.000 aangesloten restaurants een tafeltje kunnen reserveren. De KNH wil met het platform restaurants weer zelf de regie geven over hun reserveringen. ,,Restaurants die zich bij ons aansluiten kunnen weer rechtstreeks communiceren met hun (toekomstige) gasten. Dat is voor hen erg belangrijk, omdat mensen zich steeds meer online oriënteren en online een tafel reserveren", aldus Robèr Willemsen, de voorzitter van KHN.

Restaurants die willen deelnemen, kunnen dat tot halverwege 2018 gratis doen. Vanaf 1 juli 2018 kost een abonnement 15 euro per maand. Dat geld is volgens de site enkel bedoeld voor reserveringen en voor promotionele ondersteuning. Bij Iens kost een reservering 1,50 á 2 euro per persoon die reserveert, afhankelijk van het abonnement dat het restaurant heeft bij Iens. Dat kost respectievelijk 29 of 69 euro. Restaurants die via Iens een reservering krijgen voor vier personen, kunnen dus tot 8 euro aan fees betalen aan Iens.

Iens geeft in een reactie aan 'verrast te zijn door de lancering'. ,,Maar als het doel is om de restaurants te helpen, dan kunnen we er niet tegen zijn. We waarderen het als positief als dit een extra ondersteuning is voor de restaurants."