Hoop en woede om plannen kabinet voor buitenlandse adopties: ‘Mijn levensloop is enorm moeilijk’

Patrick Noordoven zet een glaasje water klaar. Dat heeft hij nodig als hij spreekt over het leed dat zijn adoptie met zich meebracht. Hij werd geboren in Brazilië en groeide op in Nederland, na een illegale adoptie in de jaren 80. Procedeerde tegen de staat, die strafbare feiten bij adopties zoals die van hem negeerde en onder meer toeliet dat geboortepapieren werden vervalst, waardoor het haast onmogelijk werd biologische familie te traceren. Als Patrick in de spiegel kijkt, vraagt hij zich af: wie ben ik nu eigenlijk?