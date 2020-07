Hooikoortspatiënten opgepast: het bijvoetpollenseizoen gaat van start

LIVE | Hoogleraar: Komst Oxfordvac­cin in najaar nog onzeker, ‘Nederlan­der weet weinig over coronahuis­dier’

11:25 De uitrol van een door de universiteit van Oxford ontwikkelt coronavaccin, waarvan de eerste testresultaten veelbelovend zijn, behoort tot de mogelijkheden maar is allerminst zeker. Dat zeg de leider van het klinisch onderzoek naar het middel, waarvan Nederland op voorhand miljoenen doses heeft besteld. Nederlanders zijn inmiddels behoorlijk te spreken over het thuiswerken en willen dat, ondanks lichamelijke en geestelijke klachten, ook blijven doen als de virusstorm is geluwd. Een balans vinden tussen privé en thuisgeploeter is noodzakelijk. We houden je hieronder in ons blog op de hoogte van het laatste coronanieuws. Het vorige blog over de afgelopen dagen lees je hier terug.