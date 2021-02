Hoogwatergolf op komst in grote rivieren, Rijkswaterstaat grijpt in

Rijkswaterstaat en de waterschappen bereiden zich voor op de komst van een hoogwatergolf vanuit de Alpen eind deze week. Door het wassende water in de Rijn, IJssel en de Waal stromen laaggelegen parkeerplaatsen langs de rivieren over en lopen uiterwaarden vol.

Momenteel staat het waterpeil van de Rijn bij Lobith op 12,72 meter boven NAP. Door aanhoudende westelijke depressies boven het stroomgebied en sneeuwsmelt in Zuid-Duitsland en Zwitserland zal het hoge water komende dagen verder oplopen tot circa 14,30 meter boven NAP. Rijkswaterstaat heeft bij het overschrijden van de 12 meter code geel afgekondigd: dan treden de rivieren buiten hun oevers en zijn maatregelen nodig. Officieel is dan sprake van hoogwater.

‘Rijkswaterstaat en de waterschappen zijn alert en nemen maatregelen zoals het waarschuwen van mensen die in de uiterwaarden werken, wonen en recreëren’, valt in het waterbericht Rijn en IJssel op de website van Rijkswaterstaat te lezen.

Diverse ponten en veren, zoals bij Dieren en Brummen, zijn uit de vaart omdat ze niet meer kunnen aanleggen. Andere veerdiensten komen later deze week stil te liggen. De stuwen bij Driel, Amerongen en Hagestein in de Neder-Rijn zijn door Rijkswaterstaat geopend. De hoogwaterkering Ravenswaaij in het Amsterdam-Rijnkanaal is gesloten. Deze kering beschermt het achterland in het westen tegen opkomend hoogwater vanaf de Lek. De scheepvaart moet omvaren via de Prinses Marijkesluizen.

Kade Nijmegen loopt bijna over

Waterschap Rivierenland heeft het drijvende gemaal Pannerling bij Doornenburg in het weekeinde weggesleept naar de haven in Arnhem. Dat is nodig om het water door de Linge in de Betuwe vrij te laten stromen. Het waterpeil van de Waal stond maandagmiddag op 10,32 meter boven NAP. Inmiddels klotst het water al bijna over de kade in Nijmegen. Trappen zijn verdwenen onder het rivierwater, een stuk leuning steekt er nog bovenuit. De Ooijpoort is al niet meer bereikbaar. Het water blijft de komende dagen stijgen. Bij 13,40 meter boven NAP spreekt Rijkswaterstaat officieel van ‘extreem hoogwater’.

De nevengeul van de Waal bij Nijmegen stroomt sinds maandag mee en de polder Munnikenland bij Slot Loevestein gaat onderlopen, aldus het waterschap. Waterschap Rivierenland beheert de rivierdijken vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland en inspecteert die bij hoogwater voortdurend. Dijkbewaking is bij de verwachte waterstand nog niet nodig.

Zorgwekkend hoogwater wordt overigens niet voorzien. Rijkswaterstaat denkt dat het water na het weekeinde weer gaat zakken, maar als er opnieuw veel neerslag valt is een nieuwe stijging eveneens mogelijk.

Maas

Het water in de Maas staat volgens Rijkswaterstaat al een tijd hoog, maar zal de komende dagen zakken. Op diverse plekken langs de rivier zijn tijdelijke schotten gebouwd om overstromingen te voorkomen. Oorzaak van de hoge waterstand was sneeuwsmelt en regen in de Ardennen en Noord-Frankrijk. Zaterdagochtend werd de piek van het hoge waterpeil bereikt. Toen stroomde elke seconde 1775 kubieke meter water langs de St. Pieter in Zuid-Limburg. Eén kubieke meter water is duizend liter.

