Hoogwater in beeld

Man aangehouden in zaak doorrijder Oss, bestelbus gevonden

18:03 De politie heeft vandaag een man uit Driebergen-Rijsenburg aangehouden, die mogelijk betrokken is bij de aanrijding in de nieuwjaarsnacht in Oss. De bij de aanrijding betrokken bus werd vanochtend vroeg gevonden op een camping in het Gelderse Stroe.