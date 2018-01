Hoogste waterpeil sinds 2011: 14,64 meter boven NAP

De waterstand in de Rijn bij Lobith heeft de hoogste stand sinds 2011 bereikt. Maar volgens Rijkswaterstaat is er geen reden om ons zorgen over te maken. ,,We zijn hier goed op voorbereid.''

Het waterpeil piekte vanmorgen op 14.64 meter boven Normaal Amsterdams Peil (NAP). De laatste keer dat het water zo hoog stond, was in 2011 toen het een peil van 15,50 meter boven NAP bereikte.

,,Het is niet zo dat er opeens een soort vloedgolf Nederland binnenkomt'', vertelt Jaap Folkerts van Rijkswaterstaat. ,,Het is heel geleidelijk gegaan, dus het zal ook geleidelijk weer dalen. Dat neemt wel een aantal dagen in beslag. Het water gaat niet opeens als een baksteen zakken.''

De afvoer van het water verplaatst zich de komende dagen over de Nederlandse takken van de Rijn. Het water gaat dus op verschillende plekkend dalen, zoals op de Rijn of op de IJssel en in de Lek. De komende dagen houden we verhoogde waterstanden. Uiteindelijk zal het water via de Waal bij Rotterdam weer de zee instromen.

7,5 miljoen liter per seconde

Hoeveel water is Nederland de afgelopen dagen binnengekomen? Volgens Folkerts ligt dat op een 7,5 miljoen liter per seconde. ,,Dat is inderdaad veel, maar we zijn hier op voorbereid. Het is ook niet uniek.''

Het vele water komt door flinke neerslag en smeltwater uit Duitsland en Zwitserland. In deze eeuw was er alleen in 2001, 2002, 2003 en 2011 sprake van een nog hogere waterstand bij Lobith, waar de Rijn Nederland binnenkomt.

Verschillende waterschappen en gemeenten hebben al maatregelen genomen tegen de hoge waterstand, bijvoorbeeld door doorgangen in de waterkering te sluiten. Dat gebeurde onder meer bij Woudrichem en Nijmegen. Overal langs de Rijn en rondom de zijtakken van de Rijn worden de dijken geïnspecteerd.

