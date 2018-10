Hoogste SS’er van Nederland riep ‘Vuur!’ bij zijn eigen executie

Hanns Rauter dreef als hoogste SS’er in Nederland in de Tweede Wereldoorlog duizenden Joden en verzetsmensen de dood in. ,,Hij was geen schuimbekkende SS’er, maar juist gevaarlijk door zijn gelijkmatigheid’’, stelt een biografie over hem.

Hanns Albin Rauter hield tot aan zijn dood van orde en tucht, sauberheid en trouw aan het Duitse ideaal. Toen hij in 1949 voor het vuurpeloton stond in Den Haag riep hij nog een keer ‘Deutschland!’ en daarna, tot ongeloof en ongemak van het executiepeloton: ‘Vuur!’ Daarna verdween het lichaam van een van de meeste gehate mensen van Nederland in een anoniem massagraf.

,,Rauter was geen schuimbekkende, diabolische SS’er die met bloeddoorlopen ogen zijn slachtoffers zocht, maar een slimme man, met grote organisatorische capaciteiten. Dat gelijkmatige maakte hem juist zo gevaarlijk’’, zegt oud-journalist en historicus Theo Gerritse. Hij promoveerde woensdag aan de Universiteit van Amsterdam door het opschrijven van de biografie van de SS’er: ‘Rauter, Himmlers vuist in Nederland’.

Silbertannemoorden

Rauter, een boomlange Oostenrijker, werd direct na de bezetting van Nederland door Himmler, de baas van de SS, aangesteld als zijn verlengstuk in ons land. Het maakte hem hier de baas van de SS en de Nederlandse politie en werd daarmee uiteindelijk de meest gevreesde Duitser in Nederland. Het was zijn handtekening die onder alle doodvonnissen voor verzetslieden stond, het was Rauter die de Nederlandse Joden doorstuurde naar de vernietigingskampen en het was Rauter die opdracht gaf tot de zogenoemde Silbertannemoorden. In die campagne werden onschuldige Nederlanders bij hun eigen voordeur doodgeschoten als vergelding voor acties van het Nederlandse verzet.

Quote Hij speelde zo'n grote rol in Nederland in de oorlog, er moest een biografie van hem komen Biograaf Theo Gerritse

,,Historici hebben lang geen interesse voor Rauter gehad. Na de oorlog ging de aandacht vooral uit naar de helden en daarna naar de slachtoffers. Aan de daders wilden mensen geen woorden meer vuil maken’’, zegt voormalig AD-journalist Gerritse. ,,Nu kennen we de naam van Mussert, de leider van de NSB, nog, en misschien die van Seyss-Inquart, rijkscommissaris van het bezette Nederland. Maar Rauter speelde zo’n grote rol, dat ik vond dat er een biografie van hem moest komen.’’

De SS’er zorgde vlak voor het einde van de oorlog nog voor een van de grootste bloedbaden in de Nederlandse geschiedenis. In maart 1945 pleegde het Nederlandse verzet bij de Woeste Hoeve op de Veluwe een overval op een Duitse wagen waarin Rauter bleek te zitten. De Oostenrijker overleefde de aanslag, maar raakte zwaargewond. Als represaille werden 266 Nederlandse gevangenen doodgeschoten, waarvan 117 bij de Woeste Hoeve.

Familie wilde niets zeggen

Na de oorlog werd Rauter door een Nederlandse rechtbank ter dood veroordeeld. Gerritse: ,,Hij vond toen nog steeds dat hij goed had gehandeld in de oorlog. Was ervan overtuigd dat als hij niet ‘de rust en orde had bewaard’, alles nog veel erger was geweest. Rauter zag zichzelf als een militair en ging onbevreesd zijn dood tegemoet.’’ De biograaf heeft geprobeerd in contact te komen met de familie van de hoge SS’er, zijn vrouw en kinderen weken aan het eind van de oorlog naar Duitsland uit. Rauter had vijf kinderen, waarvan de laatste in 1945 werd geboren. ,,Maar ze wilden me niet te woord staan.’’

Volledig scherm Obergruppenfuhrer Hanns Albin Rauter inspecteert mannen van de Landwacht op het Alexanderveld. © ANP