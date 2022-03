Hoogste legerbaas: ‘Historische omwenteling die we voor het laatst zagen in Koude Oorlog’

Oekraïense defensiemi­nis­ter: ‘Jullie hadden dit monster eerder moeten stoppen’

In Oekraïne zijn in drie weken tijd al meer Russische soldaten gesneuveld dan in twee Tsjetsjeense oorlogen bij elkaar, het aantal doden benadert dat van tien jaar oorlog in Afghanistan. Dat zegt de Oekraïense minister van Defensie Oleksii Reznikov, die vanmorgen in het Europese Parlement het Westen bittere verwijten maakte: ,,Jullie hadden dit monster eerder kunnen en moeten stoppen.”

