Hoogste generaal voor het eerst bij botenparade Pride: ‘Ik heb nog nooit zulke soepele heupen gehad’

Gesprekken Stikstof­dead­line kan schuiven, stellen partijen: ‘2030 is een puur politieke keuze’

De stikstofdoelen zijn soms minder onbuigzaam dan ze lijken. Aan de vooravond van het gesprek met boeren over het stikstofbeleid lijkt er een politieke opening te ontstaan. Het doel om de uitstoot al in 2030 te halveren is niet in beton gegoten, stellen regeringspartijen.

4 augustus