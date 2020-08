Hoogleraar over coronamissers koning en kabinet: ‘Koren op de molen van sceptici’

Nee, het kabinet zal er niet om vallen, maar de coronamissers van Grapperhaus - en de koning eerder deze week - helpen niet bepaald, zegt Paul van Lange, hoogleraar psychologie (Vrije Universiteit Amsterdam). ,,Het is heel menselijk wat er gebeurde. Eventjes lukt het niet om afstand te houden, iedereen weet hoe lastig dat soms is. Maar deze minister heeft natuurlijk met verve verteld dat iedereen zich aan de regels moeten houden, mensen die dat niet doen zijn aso's. Dus de primaire reactie kan dan zijn: lekker hypocriet. Maar afstand houden is tegennatuurlijk, in groepsprocessen gaat het al snel minder goed. Dat merkt zelfs iemand met de beste voornemens”, zegt Van Lange, die denkt dat de onhandige coronamomenten van kabinetslid en staatshoofd deze week voor het gedrag van de meeste mensen geen gevolgen heeft.