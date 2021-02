Hoogbejaarde Annie (96) kan niet naar Almelo voor vaccin: ‘Hoe kom ik daar in hemelsnaam?’

Kijk hier live Strijd om opheffen avondklok nu voor het gerechts­hof

10:27 De juridische strijd rondom de avondklok gaat vandaag verder in het gerechtshof in Den Haag. Daar moet dan uitgevochten worden of de avondklok, die sinds 23 januari geldt, juridisch door de beugel kan en voldoende is onderbouwd. Of er vandaag meteen uitspraak volgt, is nog de vraag.