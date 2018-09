'Hoogbegaafden missen aansluiting en gaan vaak gefrustreerd van baan naar baan'

Wervings- en selectiebureau InterIQ is pas een paar maanden geleden van start gegaan, maar animo is er genoeg. ,,We zijn in gesprek met meerdere werkgevers. Met de aanmeldingen van kandidaten loopt het storm'', zegt Femke Hovinga van InterIQ. ,,Je ziet dat er meer aandacht is voor het onderwerp, op scholen maar ook op de werkvloer.''