Hoogbegaafde Laurent (9) stopt studie aan TU Eindhoven: “Ze beschuldigen hem zelfs van plagiaat”

Nog maar een paar weken geleden leek het erop dat Laurent Simons op z’n negende zou afstuderen als bachelor ‘Electrical Engineering’ aan de TU/e. In negen maanden tijd zou hij bereiken waar een normale student drie jaar over doet. Hij zou meteen ook de jongste universitair gediplomeerde ooit worden. Maar nu is er een serieus haar in de boter tussen Laurent en zijn ouders en de Nederlandse universiteit. «We hebben vanmorgen, na een gesprek met de rector, besloten dat Laurent meteen stopt in Eindhoven», zegt vader Alexander.

Het is een verhaal dat al een tijdje sluimert, zo blijkt. Zijn ouders spreken van «pestgedrag», als ze de hele waslijst klachten opsommen. Gisteren volgde een laatste gesprek tussen Laurent en zijn ouders en de universiteit, in een poging de plooien glad te strijken. ,,Maar toen kwam plots de beschuldiging dat Laurent plagiaat had gepleegd. Er ontbrak aan een voorlopige versie van een paper een literatuurlijst, dat klopt. Het was dan ook een voorlopige versie. Voor die paper had Laurent allerlei tests moeten doen en met die resultaten valt niet te sjoemelen. Hij zou ook gezakt zijn voor een mondeling examen, dat Laurent niet eens had afgelegd», zegt vader Alexander.

Er kwam zelfs een soort van dreigement, meent moeder Lydia. «Ze zeiden niet expliciet dat ze de kinderbescherming zouden inschakelen, als wij met onze klachten naar buiten zouden komen. Maar lieten duidelijk verstaan dat ze in vraag stelden of wij Laurent niet teveel onder druk zouden zetten. ‘Er zijn alleen maar verliezers, als er psychiaters aan te pas komen’, zei zijn mentor. Dat deed voor ons de deur dicht.’’

Niet haalbaar

In een reactie laat de TU/e weten dat «Laurent is een ongekend getalenteerde jongen, die een exceptioneel studietempo heeft». Dat bewijzen inderdaad de mails met resultaten die onze redactie gisteren te zien kreeg. Maar ook dit: «De universiteit acht de beoogde einddatum echter niet haalbaar gezien het aantal tentamens dat Laurent nog zou moeten halen voor zijn tiende verjaardag, op 26 december. De ouders hebben besloten dit tijdschema niet te accepteren, en de studie van Laurent aan de TU/e stop te zetten. Wij betreuren dat. We denken dat Laurent gebaat is bij continuïteit, om zijn zeer bijzondere talent goed tot ontplooiing te laten komen.»