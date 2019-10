Hoofdvestiging van Offerman in Borculo op volle toeren na doden door besmetting

De drie mensen zijn overleden door de listeriabesmetting in vleeswaren van Offerman. De slachtoffers hadden een hoge leeftijd. Een vrouw heeft er een miskraam door gehad, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) aan het AD. Twintig mensen raakten de afgelopen twee jaar via de vleeswaren besmet met de bacterie.

Recall Jumo en Aldi

Jumbo riep gisteravond meer dan 130 verschillende soorten vleeswaren terug omdat ze mogelijk besmet zijn met de listeriabacterie. De besmette vleeswaren liggen ook in de schappen bij de Aldi, Bidfood, Sligro en Versunie. Het gaat om voorverpakte gesneden vleeswaren die komen uit de fabriek van Offerman in Aalsmeer, en van daaruit over supermarkten in het hele land zijn verspreid. Ook Aldi heeft inmiddels een aantal producten teruggeroepen. Hier gaat het echter maar om vier soorten vleeswaren. ,,Vleeswaren die nog in de schappen liggen, zijn veilig om te consumeren”, aldus Aldi in een verklaring.