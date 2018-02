'Hoofdvestiging Unilever naar Rotterdam'

50 tips na uitzending over Nicky Verstappen

16:56 De uitzending van Opsporing Verzocht over de dood van Nicky Verstappen, heeft vijftig nieuwe tips opgeleverd. Het tv-programma was dinsdagavond eenmalig vanuit het gemeentehuis in Landgraaf, om aandacht te besteden aan het dna-verwantschapsonderzoek in verband met de moord uit 1998.