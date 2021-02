Hoofdredacteur NOS: ‘Filmpje van Journaal-gijzelnemer Tarik Z. niet strafbaar, maar wel bedreigend’

De video over de NOS die gisteren op Instagram verscheen, is inderdaad van NOS-indringer Tarik Z ., maar volgens het Openbaar Ministerie is het filmpje niet strafbaar. Dat doet volgens NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff niets af aan hoe bedreigend het voelt voor de redactie.

In de video stelt Z. zich voor als ‘de jongen die zes jaar geleden de NOS is binnengevallen’. Na zes jaar mediastilte zegt de man in de video te zijn teruggekomen om iedereen ‘te waarschuwen’ voor de NOS en de publieke omroep. De politie bevestigde vanochtend aan de omroep dat het inderdaad om Tarik Z. gaat. Ook de woordvoerder van het OM bevestigt dat de persoon in het filmpje inderdaad Z. is. ,,Je kan er van alles van vinden, maar naar ons idee is dit filmpje op zich niet strafbaar. Er zijn wel meer mensen in Nederland die verkondigen dat massamedia leugenachtig nieuws verkopen en dat mag, dat valt onder de vrijheid van meningsuiting.”

Hoewel het in juridische zin misschien niet strafbaar is, voelt de video wel bedreigend voor de medewerkers van de NOS. ,,De man die zes jaar geleden met een pistool heeft staan zwaaien laat van zich horen. Ik merk aan de redactie en aan mezelf dat het veel emotie en woede oproept”, zegt NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff. ,,Vooral vanwege de context waarin dit plaatsvindt. De NOS ligt de laatste jaren steeds meer onder vuur, verslaggevers en cameraploegen moeten onder beveiliging op pad. Dan komt dit kwalijke filmpje erbij, dat ook nog eens door substantiële aantallen mensen wordt gesteund. Dat gaat over een grens. Het is genoeg.”

Maar, zegt Gelauff, behalve aandacht te vragen voor het journalistieke ambacht en vragen om steun voor de journalistiek, is er 'feitelijke weinig’ wat hij nu kan doen.” Of de beveiliging is opgeschroefd, wil hij niet zeggen. ,,Ik kan alleen zeggen dat er nu geen acuut gevaar dreigt.” De NPO houdt intussen nauw contact met de NOS en de politie.

Overmeesterd

Tarik Z. drong op 29 januari 2015 gewapend met een gaspistool de studio van het NOS Journaal binnen om zendtijd te eisen. Hij werd kort na zijn actie overmeesterd. Hij kreeg veertig maanden gevangenisstraf, waarvan 24 voorwaardelijk. Ton Visser, de advocaat die Tarik Z. destijds bijstond in zijn strafzaak, wil op dit moment geen reactie geven. ,,Zonder instemming van Tarik, die op dit moment ontbreekt, kan ik geen mededelingen doen.”

De woordvoerder van het OM laat verder weten dat de proeftijd van Z. inmiddels voorbij is. Maar ook al had hij nog wel in zijn proeftijd gezeten, dan nog waren er geen voorwaarden geschonden, aangezien het OM in het filmpje niets strafbaars ziet, geeft de woordvoerder aan. Op de vraag of de politie nu extra actie gaat ondernemen richting Z., antwoordt ze: ,,De politie is altijd waakzaam. Wie zich in de kijker speelt, krijgt aandacht.” Over eventuele beveiliging met ingrijpender maatregelen dan extra alertheid van de politie zegt het OM nooit iets, aldus de woordvoerder.

Onprettig

De video was vanochtend rond 09.00 uur meer dan 85.000 keer bekeken. In een behoorlijk aantal van de inmiddels bijna 2000 reacties onder de video wordt Tarik onthaald als held. Maar Tim Hofman, presentator bij BNNVara, zegt op Twitter dat ‘dit heel onprettig is voor de collega’s bij de NOS’. ‘En ik denk überhaupt als je je begeeft binnen (NPO-)journalistiek.’ Hij zat destijds in een studio naast het NOS-gebouw. Roosmarijn Reijmer, muziekcoördinator bij 3FM en ook werkzaam op het Mediapark in Hilversum, bevestigt de angstige gevoelens. ‘No fun dit, dat geldt voor het hele Mediapark.’ Producer Deniz Alcaz reageert eveneens op Twitter: ‘Het is walgelijk. Mijn vriend werkt daar en dit is geen fijn idee. Hier slaap je gewoon niet lekker door.’

Mustafa Marghadi, nu Italië-correspondent voor de NOS en destijds NOS op 3-presentator reageert ook. ‘Ik was erbij zes jaar geleden en kan je melden dat dit behoorlijk fucked up is.’

