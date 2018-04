Hongarije walgt van NPO-presentator die Orbán 'in gezicht wil laten spugen'

De Hongaarse ambassadeur in Nederland, András Kocsis, wil dat de NPO maatregelen neemt tegen presentator Eric Smit. Die vroeg zaterdag in het radioprogramma Dr Kelder en Co aan een gast of zij de Hongaarse president Orbán in zijn gezicht wilde spugen. 'Zeer onbeschoft en verbazingwekkend', vindt de ambassadeur.

Smit deed zijn uitspraak in het item 'Hongarije op het strafbankje’. Hij was in gesprek met Judith Sargentini, Europarlementariër namens GroenLinks. Smit vroeg haar wat ze zou doen als ze Orbán tegenkwam in Brussel. Toen zij zei dat ze hem een hand zou geven en een gesprek zou starten, vroeg Smit haar om hem dan namens hem in het gezicht te spugen, gevolgd door een lachje. Het antwoord was overigens nee.

Ambassadeur Kocsis is hoogst ontstemd, stelt hij in een schrijven aan de NPO. ,,Afgelopen zaterdag luisterde ik naar uw programma Dr Kelder en Co dat dit keer werd gepresenteerd door de heer Smit. De afsluiting van het item met mevrouw Sargentini over Hongarije deed mij walgen."

Onbeschoft

Eric Smit on Twitter De Hongaarse ambassadeur walgt van mijn uitspraak over zijn grote leider Viktor Orban bij dr. Kelder & Co en eist bij de NPO 'disciplinaire maatregelen' tegen ondergetekende. Pfff. Beste meneer Kocsis, dit is nu waar de vrije meningsuiting ruimte toe biedt https://t.co/jYH4IV2V4k Hij vervolgt: ,,Ik walg niet alleen van de uitspraak van uw presentator, maar vindt deze ook zeer onbeschoft en verbazingwekkend. Des te meer omdat de Nederlandse pers continu de staat en de positie van de Hongaarse media bekritiseert. Ik kijk uit naar uw reactie en verneem graag welke disciplinaire maatregelen u gaat nemen als reactie op het wanvertoon van uw presentator."



Smit reageert in een tweet en stelt dat hij niets verkeerd heeft gedaan. ,,De Hongaarse ambassadeur walgt van mijn uitspraak over zijn grote leider Viktor Orbán bij dr. Kelder & Co en eist bij de NPO ‘disciplinaire maatregelen’ tegen ondergetekende. Pfff. Beste meneer Kocsis, dit is nu waar de vrije meningsuiting ruimte toe biedt."

Meerderheid

In Hongarije zit Orbán erg stevig in het zadel. Zijn Fides-partij kreeg bij de recente verkiezingen bijna de helft van het aantal stemmen en komt uit op 133 van de 199 zetels in het parlement, een dikke meerderheid dus. Zijn harde immigratiepolitiek, in combinatie met een economische opleving, bleken wederom de winnende combinatie bij de parlementsverkiezingen.

In een campagne die vooral in het teken stond van angst en fake news presenteerde Orban (54) zichzelf als redder van de Hongaarse christelijke waarden en cultuur. In het buitenland stuit zijn optreden op kritiek. Hem worden dictatoriale trekjes verweten. Ook binnen Hongarije is er protest.