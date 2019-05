Honderden veganisten demonstreren op de Dam: zwarte kleding met wit masker

Honderden demonstranten protesteren zaterdag op de Dam tegen de exploitatie van dieren. Zij zijn tegen het gebruik van beesten in de voedsel-, kleding-, medicijn- en entertainmentindustrie. Samen willen ze een vierkant vormen, dat ze ‘Cube of The Truth’ noemen. Het vierkant van de waarheid. De meeste demonstranten zijn zwart gekleed en sommigen hebben witte maskers.

Volledig scherm Een lange rij van demonstranten wacht op de Dam om zich aan te melden voor het 'levende' vierkant © Hannah Stöve

De demonstranten willen op de Dam een groot vierkant vormen, de zogeheten Cube of Truth. In zwarte kleding en sommigen met witte maskers bij de hand hopen ze de aandacht van het publiek te trekken.

Van Madame Tussauds tot aan de Nieuwe Dijk staat een lange rij demonstranten te wachten om zich voor het ‘levende’ vierkant aan te melden.

In stilte

De demonstratie verloopt straks in stilte, volgens woordvoerder Désirée Verhoeven van Anonymous for the Voiceless (AV), die het evenement organiseert. “De videobeelden van dierenleed die de demonstranten tonen zeggen genoeg.” Buiten het vierkant staat een deel van de demonstranten paraat om nieuwsgierige voorbijgangers te informeren.

Op de Dam staat Claire Aartsen (54) samen met haar man al klaar. Ze zijn speciaal uit Dorset, Groot-Brittannië gekomen om te protesteren met AV. “Ik maak me altijd al hard voor dierenrechten, maar ben pas sinds een jaar veganist. Nu ik zelf weet op welke milieucatastrofe we afstevenen door het inzetten van dieren in de voedingsindustrie voel ik een grote behoefte anderen dit ook duidelijk te maken. Vandaar dat ik een bordje bij me draag met ‘truth’ erop.”

Vierkant

Ze zal zaterdagmiddagvanmiddag met honderden anderen drie uur lang vierkant vormen om haar punt te maken. “In Dorset heb ik dit ook een paar keer gedaan, maar met een veel kleinere groep: meestal stonden we dan met z’n zessen.”

Volledig scherm Claire Aartsen (54) is speciaal met haar man voor de demonstratie uit Groot-Brittannië gekomen © Hannah Stöve

24-uur

Het is de bedoeling dat de actievoerders in tijdslots van drie uur de Cube of Truth gaan vormen. Al zijn er ook demonstranten die de volle 24 uur op de Dam zullen bivakkeren. Dat is de tijd dat het vierkant overeind moet blijven. One Dam Day, zoals het evenement heet, is het eerste landelijke evenement voor AV in Nederland.

Vorig jaar demonstreerde AV in Berlijn. Op de planning staat ook een demonstratie in New York die in de zomer een hele week zal duren.

Volledig scherm Een groep actievoerders in het zwart op de Dam © Hannah Stöve