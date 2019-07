Honderden reizigers nog vast op Schiphol, vandaag 100 vluchten geannuleerd

De familie Fauzy - vader en drie volwassen dochters - uit Maleisië heeft de nacht doorgebracht tegen de roltrap naar het treinstation. Dat leek ze de beste plek. Niet echt een glorieus einde van de vakantie. ,,Geen hotel te vinden’’, zegt vader. Een poging om gisteravond met de trein naar Londen te gaan en zo verder te vliegen mislukte. ,,We willen nu via Londen naar Abu Dhabi vliegen en dan naar Kuala Lumpur, naar huis.’’ Ook de Fauzy's zijn boos. ,,We kregen geen informatie. We moesten van de gate terug omdat er een hotel zou zijn. Maar er is niets.’’ Een van zijn dochters probeert via de servicedesk een route naar huis te vinden. ,,Ik heb nog niets.’’



Hassan Wahadi is al 30 uur onderweg vanuit Koeweit, waar hij stage liep, naar Atlanta. Hij zit naast Kelly. ,,Zij heeft al een vlucht naar huis morgenochtend. Ik nog niks. Mij lukte het ook niet om een kamer te vinden. Je zag de prijzen omhoog schieten. Kamers gingen voor 2000 euro, en ze werden nog verhuurd ook.’’



De storing in de brandstofvoorziening op Schiphol van gisteren heeft nog steeds gevolgen voor het vluchtschema. Reizigers moeten rekening houden met nieuwe vertragingen, omdat het aantal van 300 geschrapte vertrekkende en aankomende vluchten niet zo maar is ingelopen, meldt luchthaven Schiphol. Tienduizenden reizigers werden daarvan de dupe.



Circa 1300 reizigers die niet konden vertrekken, hebben de nacht op veldbedden in de vertrekhal achter de security doorgebracht. Andere gedupeerde reizigers zijn door vliegmaatschappijen in hotels ondergebracht of zijn naar huis teruggekeerd. Car: ,,Aan deze kant van de security lagen ook duizenden mensen. Mensen die geen hotel konden vinden, zoals ik. KLM boekte niets. We moesten zelf maar zoeken.’’ Ze heeft voor komende nacht wel een hotelkamer gevonden. ,,Ik ga straks bellen hoe laat ik erin mag.’’