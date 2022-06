Honderden reisbranchemedewerkers mogelijk aan de slag op Schiphol om drukte aan te pakken

,,Nu het de komende periode niet mogelijk is om reizen te verkopen voor de zomermaanden, kunnen we de medewerkers inzetten om te proberen zoveel mogelijk reizen door te laten gaan”, aldus Frank Radstake, verantwoordelijk voor arbeidszaken bij de ANVR.

Oproep aan overheid

Hij zegt wel dat het waarschijnlijk behoorlijk wat vraagt van het screeningproces dat wordt gebruikt door de luchthaven. Daarom roept hij de overheid op om het in de praktijk ook mogelijk te maken om medewerkers uit de reisbranche in te zetten. De partijen willen daarnaast snel met Schiphol om tafel om concrete afspraken te maken over detachering van reisbranchemedewerkers.

Vakbonden

FNV en CNV zijn positief over het idee, maar vinden het wel belangrijk dat alles dan goed wordt geregeld. ,,Wij vinden het belangrijk dat het op vrijwillige basis is en dat reisprofessionals dus wel zelf de keuze hebben of ze zich hiervoor beschikbaar willen stellen”, zegt CNV-bestuurder Sijtze de Bruine in een gezamenlijke verklaring van de ANVR en de bonden. Volgens hem is het daarom het meest logisch dat het gaat om medewerkers die in de buurt van de luchthaven wonen.