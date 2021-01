Honderden nieuwe windmolens, maar niemand die ze dicht bij huis wil: ‘Ze staan straks overal’

Operatie ‘Nederland Prikt’ GGD-kopstukken tevreden over bekriti­seerd vaccinatie­pro­gram­ma: ‘In april en mei gaan we los’

8 januari GGD-kopstukken André Rouvoet en Nicolette Rigter zijn tevreden over de voorbereidingen van het bekritiseerde vaccinatieprogramma. In een exclusief interview vertellen zij hoe zij met operatie ‘Nederland Prikt’ toewillen naar ‘een miljoen vaccinaties per week’. ,,Wij willen in elke gemeente een priklocatie, honderden locaties dus.’’