Honderden mondkap-boetes uitgedeeld in het openbaar vervoer: ‘Wat snappen ze niet?’

LIVE | Storing GGD voor afspraak coronatest opgelost, conventie Joe Biden groten­deels digitaal

12:42 In het noorden van Nederland zit de vakantie er weer op. Veel scholieren gaan voor het eerst sinds vijf maanden weer naar school. Volgens de nieuwste cijfers daalt het aantal besmettingen voor het eerst in België. Het aantal ziekenhuisopnames en overlijdens is echter nog steeds aan het stijgen. In dit blog houden we je op de hoogte van alle ontwikkelingen rondom het coronavirus. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in dit liveblog.