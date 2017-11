Honderden kleuters lopen al met een mobieltje op zak

Pepijn (toen 10) was de énige in de klas die nog geen mobiel had. En ja, hij had er écht eentje nodig. Onzin, vonden pa en ma Wevers-Kramer lange tijd. ,,Hij behoorde wel tot een minderheid, maar was niet de enige'', zegt moeder Frouke Wevers-Kramer. Dus sloegen ze de smeekbedes van hun oudste zoon lange tijd in de wind. Dat vriendjes al een mobieltje hadden, was in dit Amsterdamse gezin geen argument.

Frouke en haar man Freek vonden de tijd pas rijp toen Pepijn 10 jaar werd. ,Als hij dan alleen naar de hockey moest fietsen, konden we hem tenminste bereiken en hij ons'', legt Wevers-Kramer uit. Dus is in huize-Wevers 10 jaar de magische leeftijd voor de éérste mobiele telefoon.

Overstag

Ouders vinden het lastig te bepalen wanneer ze hun kinderen een eerste smartphone moeten geven. Ze gaan steeds eerder overstag, blijkt uit cijfers van provider KPN. Terwijl jongeren die nu 17 en 18 jaar zijn hun eerste mobiel kregen toen ze 13,2 jaar waren, is die leeftijd voor 13- en 14-jarigen van nu gedaald naar 11,7 jaar.

Ouders vinden het fijn als ze hun kinderen altijd kunnen bereiken, hoe jong ook. Bovendien willen ze dat hun kroost ook hen altijd kan bellen. Daarom geven ze de kleintjes steeds jonger een mobiele telefoon mee. Van de kinderen die 12 zijn, heeft 94 procent een mobieltje. Zelfs heel jonge kinderen lopen al met mobiele telefoons rond. Ruim 400 4-jarigen hebben er eentje.

Prepaid

Quote Ouders vinden het prettig dat kinderen met geld leren omgaan. Met een prepaidkaart moeten ze opletten hoeveel beltegoed ze nog hebben Yvette Belt van KPN Jonge kinderen krijgen bijna altijd eerst een prepaid telefoon. Hoe ouder de kinderen worden, hoe vaker ze een mobieltje met een abonnement krijgen. ,,Ouders vinden het prettig dat kinderen met geld leren omgaan. Met een prepaidkaart moeten ze opletten hoeveel beltegoed ze nog hebben en hoeveel MB een appje of YouTube-filmpje verbruikt'', verklaart Yvette Belt, directeur marketing bij KPN.



De kinderen krijgen de oude telefoons van hun vader of moeder en hebben over het algemeen een smartphone. De jongste kinderen gebruiken die vooral om bereikbaar te zijn en om spelletjes op te spelen. Pas aan het einde van de basisschool komen ze in appgroepen terecht, bijvoorbeeld met hun klasgenootjes.

Campagne

Omdat de leeftijd van telefoonbezitters daalt, begint KPN een campagne 'Hoe overleef ik mijn 1e mobiel'. In een onlinetest leren kinderen nadenken over 'telefoonetiquette'. Laten ze hun mobiel tijdens een spreekbeurt gaan of nemen ze op? Hoe komt een grapje over op een schermpje? Wat kunnen ze online delen?

Als ouders hun kinderen een smartphone geven, moeten ze hameren op duidelijke regels, vindt kinderpsycholoog en opvoedkundige Tischa Neve. ,,Ze kunnen zichzelf in die telefoon verliezen. Het is niet wenselijk kinderen te vroeg die verantwoordelijkheid te geven.'' Neve raadt ouders sowieso af een kleutertje met een mobiele telefoon te laten lopen. ,,Pas vanaf groep 7 of 8 begint het sociaal te spelen dat er groepsapps ontstaan. Voor die tijd hebben ze echt geen mobieltje nodig. Vroeger deden we het toch ook zonder mobiel. Een kind kan prima even naar huis komen om te vertellen waar het heen gaat.''

Quote Vroeger deden we het toch ook zonder mobiel. Een kind kan prima even naar huis komen om te vertellen waar het heen gaat Tischa Neve, kinderpsycholoog en opvoedkundige