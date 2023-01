Honderden huisartsen, verpleegkundigen en jeugdartsen nodig: ‘Zorg voor meer opleidingsplekken’

Er zijn veel meer huisartsen, jeugdartsen, tandartsen en verpleegkundig specialisten nodig, maar het blijkt lastig om genoeg mensen op te leiden. Jaarlijks is er een tekort van honderden nieuwe studenten. Zij kiezen niet automatisch voor deze vervolgopleidingen of er zijn onvoldoende opleidingsplekken.

Dat blijkt uit de nieuwste opleidingsadviezen voor zorgberoepen die het Capaciteitsorgaan zojuist heeft gepubliceerd. Nu al zijn er bijvoorbeeld veel te weinig specialisten ouderengeneeskunde, bedrijfsartsen en klinisch psychologen.

Tekorten alsmaar groter

Het Capaciteitsorgaan adviseert om voor diverse zorgberoepen het aantal opleidingsplaatsen flink op te schroeven. ,,Voor vervolgopleidingen in de sociale geneeskunde zien we dat het aantal aanmeldingen achterblijft ten opzichte van het aantal plekken. Basisartsen willen liever een opleidingsplek als medisch specialist bemachtigen, waardoor we al behoorlijke tekorten zien. Als de zorgvraag verder groeit, worden die tekorten alleen maar groter”, stelt directeur van het Capaciteitsorgaan Ciska Joldersma.

Voor huisartsen zouden er bijvoorbeeld 1190 studenten de opleiding moeten volgen, terwijl dat er 813 waren in 2021. In dat jaar stroomden 1046 GZ-psychologen bij de opleidingen in. Dat aantal moet tijdelijk groeien naar 1885. Voor verpleegkundig specialisten moet het aantal omhoog van 384 naar 474. Voor een deel zijn fors meer GZ-psychologen en verpleegkundig specialisten nodig, omdat ze meer taken van andere zorgprofessionals kunnen overnemen.

Groot deel huisartsen stopt voortijdig

Tegelijkertijd constateert het Capaciteitsorgaan - dat met behulp van experts adviseert over het aantal benodigde opleidingsplekken voor de zorg - dat de uitstroom onverminderd hoog is. Voor een deel komt dat doordat meer artsen en verpleegkundigen met pensioen gaan. Maar zeker bij huisartsen stoppen vaker voortijdig. Naar verwachting stopt de komende tien jaar 28 procent van de huisartsen. ,,Je ziet dat de werkdruk reden is om te stoppen met werken, terwijl je deze zorgprofessionals juist wilt behouden voor de zorg. Dat wringt”, aldus Joldersma.

Minder status en subsidie

De adviesinstelling verwacht bovenal problemen met wat zij ‘sociale geneeskunde’ noemt. Er is een groot tekort aan bedrijfs-, verzekerings-, jeugd- en verslavingsartsen. ,,Het is moeilijk om studenten voor die opleidingen te interesseren. Die beroepen hebben minder status. Die artsen verdienen minder en de opleidingen zijn niet gesubsidieerd”, verklaart Joldersma. Het Capaciteitsorgaan adviseert om de studies wél te financieren en de beroepen aantrekkelijker te maken met betere arbeidsvoorwaarden.

Voor tandartsen is ons land mede afhankelijk van buitenlandse medici. In 2021 begonnen 259 studenten aan de opleiding, de komende jaren adviseert het Capaciteitsorgaan om 375 eerstejaars toe te laten. ,,Je ziet dat er vooral in de buitengebieden een tekort aan tandartsen is. De regionale verschillen zijn enorm.”

Stuwmeer van wachtende studenten

Overigens zijn er ook veel basisartsen die zes jaar de opleiding volgen en zich daarna niet specialiseren tot bijvoorbeeld huisarts. Joldersma: ,,We weten niet precies of dat komt omdat er te weinig opleidingsplekken zijn of dat ze zelf niet willen.” Hiernaar wil het Capaciteitsorgaan eerst onderzoek doen, voordat er meer eerstejaars kunnen beginnen aan de opleiding geneeskunde.

Bij verpleegkundigen speelt eveneens dat er niet altijd genoeg studieplekken zijn. IC-verpleegkundigen of operatieassistenten volgen in de praktijk een gespecialiseerde opleiding. Omdat de werkdruk hoog is, hebben zorginstellingen niet altijd genoeg handen om studenten op te leiden. Joldersma: ,,Naast het opleiden van méér studenten, zijn ook andere manieren van opleiden nodig.” Het Capaciteitsorgaan suggereert om het aantal studieplekken uit te breiden naar zelfstandige klinieken. De komende jaren is grote behoefte aan meer operatieassistenten en IC-(kinder)verpleegkundigen.

Het is nu aan het ministeries van Volksgezondheid en Onderwijs om te beslissen hoeveel opleidingsplekken voor zorgberoepen er daadwerkelijk komen.