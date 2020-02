Honderden gewonden bij protesten tegen nieuwe regering in Libanon

Oud-voor­man No Surrender voor de rechter: ‘Ik was niet de baas van motorclub’

18:12 Voormalig voorman Henk Kuipers ontkent dat hij de grote leider was bij motorclub No Surrender. Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt Kuipers van het aanvoeren van een criminele organisatie. Vandaag verscheen hij voor de rechtbank in Groningen.