Honderden boze boeren met tractor op A12, chirurg woest: ‘Er gaan mensen dood hierdoor’

De boeren gingen de snelweg op bij Nieuwerbrug. De stoet met tractoren heeft een lengte van zeker 500 meter lang. Automobilisten proberen de stoet te passeren via de vluchtstrook. De politie rijdt mee met de stoet, maar haalt de boeren niet van de snelweg. De tractoren rijden over de volle breedte van de weg. Dit was eigenlijk niet de bedoeling. Op voorhand was afgesproken dat de tractoren slechts op één rijstrook zouden rijden.

Verzamelen

De boeren verzamelden zich vanochtend in alle vroegte, onder meer in Zegveld. Ze dronken een bak koffie voordat ze vertrokken. De sfeer was ontspannen. ,,De overheid is gek geworden. We willen ze behoeden voor een enorme misser", zegt boer Willem van der Burg. Ook collega Maarten Kruijt denkt er zo over. ,,We hebben niks aan een zak met geld. Dit is onze way of life.”