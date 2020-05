Honderden boeren maken met trekkers illegaal statement rond 75 jaar vrijheid

,,We willen hiermee een statement voor de vrijheid maken", zegt agrariër Thijs Wieggers. In zijn weiland in Mariënvelde kwamen de boeren donderdagavond bij elkaar. De fakkel, het logo van het Nationaal Comité 4 en 5 mei was levensgroot uitgetekend in het gras, net als de woorden 75 jaar vrijheid.



Wieggers weet dat hij een boete riskeert, omdat de actie op zijn terrein werd gehouden. ,,We hadden in eerste instantie vergunning aangevraagd bij de gemeente Lochem. Die kregen we niet, vanwege de coronacrisis. Toen heb ik gezegd: kom maar bij mij in het weiland, maar houd je aan de anderhalve meter en blijf bij je trekker.”

Quote Het is nu aan de politie en het OM om dit af te handelen Annette Bronsvoort , burgemeester

Toch had de boerenactie voor de vrijheid niet gehouden mogen worden, zegt burgemeester Annette Bronsvoort van Oost Gelre. ,,Er is geen vergunning verleend voor deze actie. Dit is niet mijn bevoegdheid, maar ik weet dat er proces verbaal is opgemaakt”, aldus Bronsvoort. ,,Het is nu aan de politie en het OM om dit af te handelen.”

Volgens de huidige noodverordening zijn georganiseerde samenkomsten met meer dan dertig personen taboe. In Mariënvelde kwamen volgens Wieggers 240 tot 250 boeren bij elkaar voor de ode aan de vrijheid. ,,De burgemeester gaf aan dat dit niet gedoogd wordt", zegt Wieggers. ,,Dit zal nog een staartje krijgen.”

Hart onder de riem

De actie werd gehouden op initiatief van Farmers Defence Force (FDF) en de boerenactiegroep Voll Gass. ,,Albert Markerink (regiobeheerder van FDF, red.) heeft het logo met de hand uitgezet. Met dit gebaar willen we iedereen in deze coronacrisis een hart onder de riem steken. Juist nu, op 5 mei”, zegt Wieggers.

Quote Vooral de foto's die 's avonds zijn gemaakt, toen de lampen en de oranje zwaailich­ten van de trekkers aangingen. Hartstikke mooi Thijs Wieggers, agrariër

Volledig scherm Ode aan de vrijheid in het weiland van agrariër Thijs Wieggers in Mariënvelde. © News United

De 39-jarige agrariër kent de verhalen uit de oorlog van zijn opa. ,,We mogen niet vergeten wat er toen is gebeurd. Vanwege corona kunnen we vandaag geen 75 jaar vrijheid vieren. Normaal is FDF van de protestacties, nu maken we dit statement. We zijn er ook om anderen te helpen.”

'Prachtige beelden’

Ondanks de boete die de agrariërs boven het hoofd hangt, is Wieggers tevreden over de actie. ,,Dit levert prachtige beelden op. Vooral de foto's die 's avonds zijn gemaakt, toen de lampen en de oranje zwaailichten van de trekkers aangingen. Hartstikke mooi.”