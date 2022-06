Honderden boeren beboet voor protestacties met trekkers op snelwegen

Duizenden boeren hebben gisteren de protestmanifestatie in het Gelderse Stroe bezocht om hun ongenoegen te uiten over het stikstofbeleid van het kabinet. Volgens de organisatie kwamen er 60.000 mensen met 20.000 trekkers naar de betoging.

Veel boeren kwamen op tractoren naar Stroe. Dat zorgde ‘s ochtends al voor grote verkeersproblemen. Een aantal boeren veroorzaakte ellenlange files door met hun trekkers over de snelwegen te rijden. Op de A7 bij Drachten reden sommigen tegen het verkeer in om een politieblokkade te omzeilen. De A1 Amersfoort-Apeldoorn was urenlang afgesloten in beide richtingen omdat het verkeer vaststond.

De organisatie van het boerenprotest had juist opgeroepen de rijkswegen te mijden. Na afloop van de manifestatie keerden veel boeren opnieuw met de trekkers over de snelweg huiswaarts. Boeren blokkeerden op sommige plekken snelwegen, waaronder de A6 bij Emmeloord.

Op de A12 bij Ede raakten een tractorbestuurder (40) en twee vrouwen (37 en 17) uit Bodegraven-Reeuwijk gewond. De tractor had zijn bak volgens getuigen te hoog hangen, waardoor die tegen een viaduct knalde, het voertuig plotseling tot stilstand kwam en een vrachtwagen moest uitwijken.

De politie liet eerder weten dat het vanwege de massaliteit van de actie ondoenlijk was om te handhaven als tractoren de snelweg op gingen. Volgens Woelders is er bij excessen ingegrepen door de politie. ,,Dat alle weggebruikers veilig thuiskomen is en was ook vanavond prioriteit.”

Onder meer op de A1 kregen boeren die op tractoren reden een boete uitgedeeld. Toen ze na afloop van het boerenprotest in Stroe de weg weer op gingen om huiswaarts te gaan, reden ze naast elkaar op de snelweg en zorgden daardoor voor gevaarlijke situaties. ,,Ze zijn staande gehouden, een deel is bekeurd”, aldus de politie op Twitter.

In onderlinge communicatie riepen boeren elkaar woensdag op de kentekens van hun tractor te verwijderen, mogelijk om een boete voor het rijden op de snelweg te voorkomen. De politie stelde woensdag ook achteraf te kunnen handhaven, bijvoorbeeld door camerabeelden na te trekken. Het is nog niet verplicht voor trekkers om kentekens te voeren. De regel om dit wel te doen ging weliswaar met ingang van 1 januari in, maar tot 1 juli geldt een coulanceperiode om de regel daadwerkelijk in te voeren.

Minister Dilan Yesilgöz (Justitie en Veiligheid, VVD) vindt het ‘echt niet oké’ dat boeren massaal met tractoren over de snelweg reden. Dat is verboden. ,,Je brengt mensen in gevaar”, zei ze tegen deze site. ,,Demonstreren is een groot goed en mag altijd, maar dit zorgt voor gevaarlijke situaties. Dan gaat het niet meer om demonstreren.”

