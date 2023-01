Honden brengen verboden bestrijdingsmiddelen in het milieu: ‘Dit is zorgwekkend’

Fipronil is een in Europa verboden bestrijdingsmiddel. Voor imidacloprid geldt een verbod op bespuiten van gewassen, aangezien het middel onder andere bijen uitroeit. Desondanks worden bij rioolwaterzuiveringsinstallaties nog steeds hoge concentraties van deze middelen gevonden, terwijl de landbouw daar volgens de Wageningse onderzoekers niet schuldig aan is. Dat was reden om nader te onderzoeken of honden de stoffen mogelijk verspreiden, aangezien de stoffen wel in antivlooien- en tekenmiddelen voorkomen.