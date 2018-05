Hond Zoran laat zich niet ontvoeren: 'Zo had ik hem nog nooit gezien'

Zoran (10) ligt aan het eind van de middag alweer ontspannen in de tuin, spelend met zijn nieuwe stuk touw. Een goeiige lobbes is hij: zo'n grote, oude herdershond die geen vlieg kwaad doet. Behalve als je aan hem en aan zijn baasjes komt.



En dat is precies wat er tijdens het wandelrondje in de ochtend wél gebeurde. Zorans bazin Patricia Otten liep nietsvermoedend over het fietspad aan de Boslaan in Son, toen ze van achteren werd vastgepakt. Direct kwamen twee andere mannen voor haar staan. ,,Eerst verstijfde ik. Ik dacht dat ze het op mij gemunt hadden." Een van de mannen begon echter vragen te stellen over haar hond, in een soort staccato-Engels. ,,Hoe oud hij is, of hij wel eens agressief is. De rest verstond ik niet meer. Toen werd me duidelijk dat het ze om Zoran te doen was."