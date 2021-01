Hond voedt negen puppy's na overlijden kersverse moederhond

Negen puppy’s zonder moeder. Hoe houd je die in leven? Het was vrijdag een hele consternatie toen de moeder van negen net geboren schnauzerpuppy’s de gevolgen van haar keizersnede niet overleefde. Eigenaar Thea van Ansem uit Neerkant, die al 35 jaar schnauzers fokt, was er al een beetje bang voor geweest, want haar zwangere hond was erg dik. ,,Normaal is vier à vijf puppy’s gangbaar, maar deze kreeg er dus negen”, vertelt ze.

Vijf reutjes, vier teefjes

Ze hebben van alles geprobeerd om de zesjarige moeder te behouden, tot aan reanimatie toe, maar het mocht niet baten. Haar negen kleintjes, vijf reutjes en vier teefjes, zaten wel vol leven. Via de dierenarts vonden ze een andere fokker, die een oproep op Facebook plaatste. Zo werd mevrouw Urlings in Gennep gevonden; eigenaar van een witte dwerg­schnauzer die acht dagen eerder was bevallen van één puppy.



,,’s Middags hebben we de negen puppy’s daarheen gebracht en het lijkt erop dat het gaat lukken. Ze drinken tot nu toe heel goed”, aldus Van Ansem.



De negen kleintjes zijn ras-zwartzilveren dwergschnauzers. Ze hebben nog niet allemaal een naam, maar dat volgt snel, want ze moeten worden ingeschreven in het stamboek. Hun moeder heet officieel Suus-Vera van Maifreste, de vader is Greyson Genstat. De surrogaatmoeder is wit en ook een echte rasdwerg­schnauzer met de sjieke naam Raven of Randi’s Ushabti.

Biefstukjes en pannenkoekjes

Mevrouw Urlings is in Gennep de hele dag bezig met de puppy’s. ,,Dat moet ook wel, want drie waren er onder de maat en vier behoorlijk onderkoeld, toen ze vrijdag hier aankwamen. Ik heb er vannacht nog de hele nacht bijgezeten. Negen is echt heel veel voor zo’n moeder, plus nog haar eigen puppy. Daarom krijgt ze steeds bijvoeding, biefstukjes en pannenkoekjes. Het is eigenlijk niet te doen, maar we doen ’t toch”, vertelt ze.



Urlings’ echtgenoot heeft het tafereel zelfs gebruikt voor zijn nieuwjaarsgroet: een foto van de witte hond met de zwarte puppy’s eromheen. De boodschap: samen komen we een heel end en gaan we het redden.