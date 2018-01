Hond Mayca redt baasje Thomas uit brandend huis in Arnhem

De woningbrand past in een reeks brandjes die de wijk in Arnhem-Zuid voor het derde weekeinde op rij teisterde. Zondagmorgen gingen een woning, vijf containers en zes auto's in vlammen op. ,,Meestal laat ik de hond uit rond half zes, maar omdat het zaterdagavond wat later was geworden, besloot ik uit te slapen. Als ik dat niet had gedaan, was het nooit gebeurd, want de brand is rond die tijd aangestoken’’, vertelt Roga.



De brand begon aan de achterzijde, waar Roga slaapt. ,,Bij mijn poort staan twee containers. Die hebben ze niet in brand gestoken. Misschien hadden ze hun oog laten vallen op de scooter. Die stond tegen de gevel.’’



Doordat Mayca begon te blaffen, werden Roga en een logé wakker. ,,Mijn vrouw was niet thuis, die had nachtdienst. Toen ik beneden kwam, zag ik één grote vuurzee. Gelukkig konden onze logé, de hond en ik de voordeur bereiken.’’



Roga en zijn vrouw hebben voorlopig onderdak bij een pastor in Schuytgraaf. ,,Hoe het verder moet, weet ik niet. Ik heb werk bij Kruidvat in Heteren. Omdat mijn scooter is verbrand, kan ik niet naar mijn werk. Dit jaar zouden mijn vrouw en ik naar Israël of Aruba gaan. Dat gaat nu niet door omdat ik noodgedwongen vakantiedagen moet opnemen.’’