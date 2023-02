Hond Borre van ‘Een huis vol’-familie Jelies dood aangetroffen in mestput: ‘We zijn er enorm kapot van’

Na tiende ruzie over vreemdgaan stak moeder haar vriend met vleesmes: ‘Wilde hem niet doodmaken’

Voor bewoners van de Meidoornhof in Krimpen aan den IJssel was al langer duidelijk dat het rommelde binnen het gezin van I. C. (38). De hevige ruzies tussen de vrouw en haar vriend zorgden voor geluidsoverlast. Gegil in het huis wekte begin vorig jaar daarom geen bevreemding, maar wel toen de bloedende partner van C. aanbelde bij de buren. Hij was gestoken met een flink vleesmes en zakte in elkaar.