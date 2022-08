Hond bijt hardloopster in natuurgebied de Leemkuil, baasjes zijn hun huisdier niet de baas: ‘Durf er niet meer te hardlopen’

Versnel­ling verhuizing statushou­ders uit azc's loopt ver achter

Het aantal statushouders dat versneld vanuit een asielzoekerscentrum (azc) naar bijvoorbeeld een flexwoning of een omgebouwd kantoorpand is verhuisd, loopt ver achter bij de aantallen in de afspraken die het kabinet daarover heeft gemaakt. Sinds 1 juli zijn er tot nu toe slechts 3040 statushouders uit een azc naar een woning uitgestroomd, in plaats van de afgesproken 5840.

11 augustus