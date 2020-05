Homostel Fabio en Daniel maand later wéér aangevallen: ‘Dit is zo dramatisch, zo bizar’

Het homostel dat eerste paasdag werd belaagd in Amsterdam is gisteren opnieuw lastig gevallen en mishandeld door een groep in Amsterdam-Oost. Dat laat hun advocaat Sebás Diekstra weten. ,,Het is werkelijk niet te geloven dat Fabio en Daniel dit een maand later opnieuw moeten doormaken.”

Volgens de raadsman werden Fabio en Daniel aangevallen omdat de mannen hand in hand over straat liepen. Ze kwamen net terug van de supermarkt. Een groepje van vier jongeren riep denigrerende opmerkingen naar de twee. ,,Ze hebben niet alles kunnen horen, maar wel dat het om homofobe opmerkingen ging. Homo’tje dit, homo’tje dat.”

‘Dit is goed mis’

Fabio, nog amper bekomen van de eerste aanval, liep op de jongeren af om hen te confronteren. ,,Daniel bleef achter omdat hij de boodschappen bij zich had”, zegt Fabio. ,,Ik wilde op zijn minst een foto van de jongens maken om die aan de politie te laten zien. Ik belde de politie terwijl ik achter de jongens aan rende. Op een gegeven moment stopten ze met vluchten en kwamen er andere jongens bij staan. Ze begonnen te lachen, beledigden me en schopten me daarna van achteren.”

De politie was al snel ter plaatse, waardoor de aanval werd afgebroken en de groep wegvluchtte. Op dat moment kwam ook Daniel ter plaatse. Diekstra looft het snelle optreden van de politie. ,,Ze moeten er niet aan denken wat er zou zijn gebeurd als de agenten niet zo snel ter plaatse waren gekomen. Tien man tegen één...”

‘Dramatisch en bizar’

Toegesnelde agenten hielden uiteindelijk één jongen staande die bij de groep hoorde. Hij is niet meegenomen naar het bureau, omdat zijn rol in de gebeurtenissen niet duidelijk genoeg was. Wel heeft de politie zijn persoonsgegevens genoteerd. ,,Het is nu te hopen dat de politie snel met het onderzoek start en achter de identiteit van de andere verdachten komt.”

Quote Het is dramatisch dat ze in Amsterdam niet kunnen zijn die ze willen zijn Sebás Diekstra, advocaat

Fabio en Daniel wilden direct aangifte doen van de mishandeling door de groep. Dit zou volgens de agenten ter plaatse niet direct kunnen omdat het te druk was. Ze kunnen donderdag terecht, aldus Diekstra. ,,Als cliënten het gevoel hebben dat het allemaal te langzaam gaat, dien ik de aangifte zelf namens hen in. Het is dramatisch dat ze in Amsterdam niet kunnen zijn die ze willen zijn. Dat ik dit verhaal opnieuw moet vertellen, is te bizar voor woorden.”

Grote impact

Vorige maand werden de twee mannen ook al uitgescholden en bedreigd. Ze belden de politie en maakten in de tussentijd opnames. Die beelden hebben ze gedeeld op sociale media. Toen agenten ter plaatse kwamen, gingen de jongens ervandoor. Twee tieners kwamen later terug en bespuugden de twee mannen. De 15-jarige verdachte heeft zich later op het politiebureau gemeld en mocht als straf twee weken niet op straat komen.

Deze tweede aanval heeft op Fabio en Daniël grote impact. ,,Fabio heeft aan de vorige aanval PTSS overgehouden. Daarvoor is hij nu in behandeling. Het is verschrikkelijk dat dan uitgerekend dit nog een keer moet gebeuren. Hun levens staan volledig op z’n kop. Ze hebben continu de vrees dat iemand het op hun gemunt heeft.”

Reactie politie