Homopaar vertrekt uit kerkdorp na pesterijen: ‘Het zijn mietjes zullen ze wel zeggen’

Na een reeks pesterijen vertrekken Coenraad de Roij en zijn man Katawut Sritongh uit Babberich. Het homopaar woonde nog geen jaar in de voormalige pastorie van het dorp. ,,Het is in- en intriest.”

Scheldpartijen, stenen over de schutting, ballen tegen de garagedeur. ,,We voelden ons niet prettig”, zegt Coenraad de Roij-Sritongh (60). ,,Je kon erop wachten dat het een keer mis zou gaan. Dat risico wilde ik niet nemen.”

Een groepje jongeren had het volgens De Roij gemunt op hem en zijn man, Katawut Sritongh-De Roij (38). Nog geen jaar woonde het homostel in de voormalige pastorie van Babberich. Na een reeks pesterijen vertrekt het paar uit het dorp.

Colablikje

Volgens De Roij begon de ellende in juni dit jaar. ,,We hoorden iets keihard tegen de garagedeur naast het huis knallen. Ik zag drie jongens met een bal weglopen. Ze keken om, maar zeiden niks. Een kwartier later hetzelfde liedje: weer keihard een bal tegen de deur. Toen renden ze hard weg. Om tien voor acht die avond: wéér een klap. Op de grond lag een colablikje.

,,Ik had mijn fiets al klaarstaan, dus ik achter die jongens aan. Ze verspreidden zich. Ik bleef er eentje achtervolgen, maar kreeg hem niet te pakken. Ik ben nog met het blikje naar de supermarkt gegaan en heb het kassameisje gevraagd of zij zich kon herinneren wie dat blikje cola had gekocht. Maar zij wist van niks.”

‘Niks voor Babberich’

De Roij bracht Willy van Dinther, voorzitter van de dorpsraad in Babberich, op de hoogte van de pesterijen. Die schrok ervan. ,,Dit is niks voor Babberich”, zegt Van Dinther. Hij nam contact op met de politie en ging in gesprek met de wijkagent. Volgens De Roij is dat de reden dat hij geen aangifte deed: ,,Ik liet het aan Willy over.”

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat de eerste meldingen over de pesterijen van het homopaar via de dorpsraad kwamen. ,,Het werd ons niet duidelijk wie de betrokkenen waren. Bij de derde melding lukte het ons direct in contact te komen”, meldt de woordvoerder.

Mannenhuis

In december vorig jaar betrok De Roij samen met zijn man Katawut de voormalige pastorie aan het Babborgaplein in Babberich. Het stel kwam uit Zeist. Na een roerige periode zochten ze rust. ,,Binnen drie maanden had ik mijn broer en mijn moeder verloren. Dat hakte erin. We wilden buiten Zeist een nieuwe start maken. Toen we op Funda dit pand zagen, waren we verkocht. Het heeft een bepaalde atmosfeer waar je happy van wordt. Er hebben monniken gewoond, het is altijd een mannenhuis geweest.”

Het geluk van Coenraad en Katawut was in Babberich van korte duur. Een paar dagen nadat de eerste ballen tegen de garagedeur knalden, belandde opnieuw een bal tegen de deur. ,,Er zat ook spuug op en er lag fruitafval”, vertelt De Roij. ,,Meteen daarna kwam er een bal over het hek van de school bij ons in de tuin. Die jongens stonden nog op het schoolplein. Toen heb ik gezegd: jullie hebben lol gehad, houd er mee op.”

Steen over schutting

Maar daarmee was de kous niet af. De Roij krijgt nog koude rillingen als hij denkt aan de steen die over de schutting vloog. ,,Katawut zat in de tuin, je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren.”

Ook huivert hij bij de herinnering aan de dag dat hij en Katawut met een bevriend stel in de tuin zaten te bridgen. Weer vloog er wat over de schutting. De Roij: ,,Het was een blikje. Tegelijkertijd hoorden we roepen: ‘Homo’s! Homo's!’ Ik schaamde me tegenover mijn vrienden, ook een gay-stel. Toen besefte ik: dit houdt niet op.”

Medio juli had De Roij telefonisch contact met de politie. Hij kreeg een telefoonnummer, dat hij kon bellen als er weer een incident zou zijn. Daar is volgens de politiewoordvoerder geen gebruik van gemaakt.

‘Flink mes bij zich’

De Roij hoopte intussen op actie van de dorpsraad. ,,We wilden graag in gesprek. Maar Willy zei dat hij de jongens niet kende. Ik had hem foto's laten zien die ik boven uit het raam had gemaakt. Ik durfde die jongens niet meer aan te spreken toen ik zag dat een van hen een flink mes bij zich had.”

Al met al, vindt De Roij, duurde het te lang voordat er actie werd ondernomen. Daarom zette het stel de pastorie vorige maand te koop. In een opwelling, achteraf: ,,Misschien was het een samenloop van omstandigheden. Het verlies van mijn broer en mijn moeder, de verhuizing. Toen die pesterijen. Ze zullen wel zeggen: het zijn mietjes. We willen hier eigenlijk niet weg. De meeste mensen zijn vriendelijk, we zijn lid van de tennisvereniging in Lobith. Katawut is nota bene clubkampioen. Maar het huis was meteen verkocht.”

‘In- en intriest’

De politiewoordvoerder vindt het spijtig dat betrokkenen zich kennelijk genoodzaakt voelden om naar elders te verhuizen. Willy van Dinther, de voorzitter van de dorpsraad, noemt het vertrek van het stel ‘in- en intriest’. ,,Feitelijk laten ze zich verjagen. Iedereen is welkom in Babberich en dient hier prettig te kunnen wonen. Er had kans moeten zijn op een oplossing.”

Misschien, beaamt De Roij, hadden we het een paar maanden moeten aanzien. Daarvoor is het te laat; het stel is terug naar Zeist. De Roij hoopt dat de daders alsnog worden gepakt: ,,Nu komen ze hier mee weg.”

Volledig scherm Willy van Dinther, voorzitter van de dorpsraad in Babberich (in het midden, met hond), voor de pastorie in gesprek met passanten (die niet in dit verhaal worden genoemd). © Jan van den Brink