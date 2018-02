Homo’s afgeperst in Rosmalen met openbaarmaking geaardheid

Volgens de politie zijn er de laatste tijd meerdere mannen slachtoffer geworden van afpersing. Zo dacht een man vorige maand via een datingsite voor homo’s een afspraak te hebben gemaakt met een jongen. De twee zouden elkaar ontmoeten in Rosmalen. Daar ging de man die avond nietsvermoedend naartoe.



Maar het ging mis. In plaats van zijn date stonden er twee onbekende mannen voor zijn neus. Ze bedreigden hem en persten hem af. Als hij niet met geld over de brug zou komen, dan zouden de afpersers zijn foto met informatie over de afspraak online verspreiden. Ook dreigden ze met geweld. Na het afstaan van enkele honderden euro’s gingen de daders ervandoor.



In een andere zaak werd een man in de dagen na de 'date' telefonisch opnieuw met zo’n dreigement onder druk gezet. Dat gebeurde nadat bij hem al geld afhandig was gemaakt. Na de telefonische pogingen waarschuwde hij uiteindelijk de politie.