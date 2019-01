Holocaust herdacht in Amsterdam

Ik heb Geleefd Ingeborg (42) leeft met hersentu­mor: Ik vind de dood een ontzetten­de K.U.T-uitvinding

8:11 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. De in Breda geboren Ingeborg van Beek (42) heeft een hersentumor en leeft in de wetenschap dat ze niet oud wordt. ,,Ik vind het leven een GEDOE, met knipperende hoofdletters.’’