Holleeder vindt vragen aan getuigende zus Astrid zinloos: ‘Ze liegt toch weer’

,,Het heeft geen zin”, aldus Holleeder (63), ,,want ze liegt toch weer.” Het was Holleeders laatste kans zijn zus te bevragen in het proces in hoger beroep, dat zich in de laatste fase bevindt.

Holleeder beperkte zich tot het becommentariëren van de door Astrid afgelegde verklaring. Hij had er - niet verrassend - geen goed woord voor over. ,,Spannende verhalen heeft ze haar hele leven al gehad. Kijk maar naar haar boek, Judas. Het is altijd hetzelfde met dat meissie. Stoere verhalen zijn het.”

Levenslange celstraf

Astrid Holleeder heeft in het grootscheepse strafrechtelijk onderzoek naar haar broer een reeks belastende verklaringen afgelegd, die het Openbaar Ministerie gebruikt voor het bewijzen van de stelling dat Willem Holleeder opdracht heeft gegeven voor een reeks liquidaties. De rechtbank veroordeelde Holleeder, mede op basis van die verklaringen, tot een levenslange celstraf. Holleeder ontkent alle beschuldigingen.

Bij de rechtbank kwam het destijds tot heftige confrontaties tussen broer en zus. Die bleven in hoger beroep uit. Vrijdag beantwoordde Astrid Holleeder een beperkt aantal vragen van Holleeders advocaten.

Peter R. de Vries

Maandag en dinsdag is het de beurt aan Holleeders andere zus, Sonja. Haar partner, Cor van Hout, behoort tot een van Holleeders vermoedelijke slachtoffers - hij werd in januari 2003 in Amstelveen doodgeschoten. Sonja en Astrid stapten na bemiddeling door Peter R. de Vries met hun verklaringen tegen hun broer Willem naar justitie.



Holleeder stond vrijdag kort stil bij de gewelddadige dood van De Vries, die eveneens als getuige tegen hem heeft opgetreden. ,,Ik dacht altijd: er komt wel een moment waarop ik het er met hem over kan hebben. Maar dat moment komt nu niet meer.”

Kroongetuige onvindbaar

Kroongetuige Peter la S. is nog steeds onvindbaar, stelde het hof vrijdag vast. Ook hij zou nog in de zaak-Holleeder gehoord moeten worden. In juni werd bekend dat hij van de aardbodem verdwenen lijkt. ,,We weten niet waar hij zich bevindt en of hij nog in leven is”, zegt het OM hierover.



Holleeders advocaat Sander Janssen vindt dat ‘moeilijk te geloven’. De afspraken van La S. met het OM houden onder meer in dat hij zich beschikbaar moet houden. Bovendien, zo benadrukte Janssen, heeft justitie hem 6 ton geleend voor het kopen van een huis en een bedrijf. De raadsman vindt dat het raadsel moet worden opgelost, vooral omdat La S. een belangrijke getuige is.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: