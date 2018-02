Holleeder: Mijn doel, de bovenwereld bereiken, is mislukt

Dag twee van zijn proces begint Holleeder met een onthulling. Na de Heinekenontvoering had hij samen met Cor van Hout besloten het Heineken-losgeld te investeren in Zuid Amerikaanse cocaïne. Die stap was nodig om van de biljetten af te komen, beweert hij. ,,Het geld was genummerd, daar kon je niks mee. Als je daar twee keer mee betaalde, werd je gepakt.”



Holleeder weigert de naam te noemen van de drugsdealer die de cocaïnedeal deed en die uiteindelijk een flink aantal miljoenen bracht naar Rob Grifhorst, alias de vijfde Heinekenontvoerder. Grifhorst was bevriend met Cor van Hout, maar had het minder op Holleeder. Daarom hield van Hout het stil dat het misdaadgeld dat Grifhorst moest investeren, deels aan Holleeder toebehoorde.



Grifhorst stak de miljoenen guldens in cafés en panden in Alkmaar en Amsterdam, maar ook in seksclubs, waaronder de beruchte club Satyricon. Die seksclubs leverden Van Hout en Holleeder een maandelijks inkomen van ‘vijfentwintig ruggen’ op, aldus Holleeder, die er een familiebedrijf van maakte. Broer Gerard kreeg een baan in de Casa Rosso. Zelfs Astrid wilde met haar studie stoppen om in de seksclub te werken. Daar stak Willem naar eigen zeggen een stokje voor.