Holleeder: Ik hoorde nooit bij een groep

Vader van verkrachte en vermoorde Milica (19): ‘Ze leek wel afgeslacht’

15:37 De 48-jarige Hüseyin A., verdacht van het verkrachten en doden van de 19-jarige Milica van Doorn in 1992, heeft vandaag aan het begin van zijn proces verklaard dat hij onschuldig is. Hij zegt dat hij destijds een seksuele relatie had met Van Doorn. Dat zou verklaren dat zijn sperma in het lichaam van de jonge vrouw is gevonden. Volgens het Openbaar Ministerie (OM) is het verhaal van A. volstrekt ongeloofwaardig.