Holleeder gisteravond met spoed naar ziekenhuis

Vrijgela­ten moordena­res die nog drie maanden te leven had sterft na bijna acht maanden

10:22 De moordenares van Freddy Sloterwijk, de vrachtwagenchauffeur die in de zomer van 2015 met een zak over zijn hoofd dood werd gevonden in het Amstelmeerkanaal, is dit weekeinde overleden aan de gevolgen van longkanker. De vrouw werd begin april vrijgelaten omdat ze volgens de artsen nog maar drie maanden te leven had. Ze stierf uiteindelijk na bijna acht maanden.