Holleeder botst met Peter R. de Vries: 'Je bent een oplichter'

Advocaat Janssen heeft moeite met die stelling. Volgens hem heeft De Vries in politieverhoren in 2003, 2007 en 2011 heel anders verklaard over de moord op Cor van Hout. ,,U noemde allerlei scenario’s, maar niet dat Holleeder erachter zat. Sterker nog, toen u daarnaar gevraagd werd, zei u: ‘Dat lijkt me niet erg waarschijnlijk.’” De Vries antwoordt: ,,In een verhoor zeg ik niet alles wat ik denk. Misschien is dat de reden dat ik hier nog zit.”



Advocaat Janssen is op dreef geraakt. Hij diept alternatieve scenario’s uit over de moord op Cor van Hout, die ruzie had met meerdere partijen in de onderwereld. Zelfs met beruchte Marokkaanse criminelen uit Utrecht. Van Hout zou betrokken zijn bij een partij gestolen drugs. De Vries heeft dat verhaal eerder van Holleeder gehoord. Hij zegt niet honderd procent zeker te weten wie er achter de moord op zijn vriend Cor zit. ,,Maar in de loop der jaren wees steeds meer richting Holleeder.”



De verdachte zelf hoort het verhoor lange tijd rustig aan. Het gaat pas knetteren als De Vries over zijn vriendin uit de jaren tachtig begint. De Vries mocht niet eens vriendelijk met haar praten, zegt hij. Volgens hem zegt het iets over hoe Holleeder met vrouwen omgaat. ,,Toen jij haar zag, kende ik haar pas twee dagen”, onderbreekt Holleeder hem. De Vries: ,,Maar je lag wel met haar in bed.” Holleeder: ,,Jij ligt met iederéén in bed.”