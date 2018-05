Holleeder beticht misdaadverslaggever Peter R. de Vries van meineed

videoMisdaadjournalist Peter R. de Vries getuigt vandaag weer in de rechtszaak tegen Willem Holleeder. De Vries was onder meer bevriend met de vermoorde Cor van Hout. Volgens het Openbaar Ministerie is Holleeder betrokken bij de moord op Van Hout, net als Holleeder een van de ontvoerders van biermagnaat Freddy Heineken.

Het verhoor van De Vries draaide uit op een confrontatie tussen de misdaadverslaggever en Willem Holleeder. De Vries vertelde dat hij in maart 2011 werd benaderd door Stijn Franken, toen de advocaat van Holleeder. ,,Hij vertelde dat Holleeder en hij werden bedreigd door Bénédicte Ficq, die destijds de belangen van Dino Soerel verdedigde. De kern was dat Holleeder een verklaring over Soerel moest afleggen die niet met de waarheid spoorde."

Meineed

Volgens De Vries volgde daarna een telefoongesprek met Holleeder. Die opmerking vandaag van de misdaadverslaggever zorgde voor woede bij Holleeder. Hij sprak van meineed omdat dat telefoongesprek er nooit is geweest omdat hij helemaal niet vanuit detentie mocht bellen. Hij bond in toen De Vries refereerde aan het telefoongesprek dat hij met hem voerde vanaf het kantoor van Franken. Het gesprek is destijds opgenomen.

Daarna ontstond er onenigheid over handgeschreven verklaringen van Holleeder die in het bezit zijn van De Vries. Holleeder wil die graag teruglezen, maar De Vries wil er nog even over nadenken of hij die stukken wel vrij wil geven.

Wat in de handgeschreven verklaring van Holleeder staat, is niet bekend. Holleeders advocaat Sander Janssen heeft De Vries gevraagd ze over te dragen aan het Openbaar Ministerie (OM). De Vries wil daar 'een nachtje over slapen'.

Dino Soerel kreeg in het hoger beroep van liquidatieproces Passage vorig jaar levenslange gevangenisstraf omdat hij opdracht zou hebben gegeven voor de moorden op Kees Houtman en Thomas van der Bijl in 2005 en 2006. Holleeder wordt onder meer voor dezelfde moorden vervolgd.

Cor van Hout

De Vries werd al eerder gehoord in de zaak. Hij beschikt onder meer over een verslag van een gesprek waarin een criminele vriend van Cor van Hout had gezegd dat Holleeder, de criminele vastgoedmagnaat Willem Endstra en onderwereldkopstuk Stanley Hillis in 2003 gezamenlijk Van Hout hadden laten liquideren.

De Vries is bepaald geen gemakkelijke getuige. De vorige keer liep de beroemde misdaadjournalist nog voor zijn verhoor weg omdat hij zijn auto niet in de beveiligde garage onder de rechtbank mocht zetten en vervolgens bij het detectiepoortje zijn schoenen uit moest doen.

Willem Holleeder is aangeklaagd voor het opdracht geven tot een reeks liquidaties. Hij ontkent elke betrokkenheid.